Samsun'da "Şehitlerimize Vefa Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da "Şehitlerimize Vefa Programı" düzenlendi

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Samsun'un Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Şehitlerimize Vefa Programı" gerçekleştirildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Şehitlerimize Vefa Programı" gerçekleştirildi.

Atayurt Mahallesi Şehitlik Anı Evi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit Emre Kaan Arlı ve tüm şehitler yad edildi.

Programdaki konuşmalarda milli ve manevi duygular ile vatan sevgisi vurgulanırken, etkinliğe katılan Kavak Akbelen Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine şehitlik ve gazilik hakkında bilgi verildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, anı evinin bölgeye kazandırılması için verilen çabaya dikkati çekerek, "Bu eserin yapılması için çaba sarf ettik. İsteğim, burada çok sayıda program yapılarak milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve her daim hatırlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Edebiyat öğretmeni Niyazi Altun'un Kavak ilçesi şehitleri anısına yazdığı şiirleri seslendirdiği programda Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Sancı ve Atayurt Mahallesi Muhtarı Burhan Ayrancı, merkezin inşa ile ihya sürecindeki katkılarından ötürü Arlı ve yetkililere teşekkür etti.

Programa Kavak Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Töre, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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