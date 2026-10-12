Samsun\'da sel mağduru 1757 üreticiye hibeli tohum ve gübre desteği sağlandı

Samsun'da çeşitli zamanlarda meydana gelen sellerde zarar gören üreticilere yüzde 75 hibeli buğday ve kanola ile yüzde 100 hibe destekli gübre desteğinde bulunuldu.

Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde selden etkilenen üreticilere destek olmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen uygulama ile Havza'da 510 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 100 ton buğday tohumu ve 150 paket kanola tohumu ile yüzde 100 hibe destekli 95 ton 15-15-15 gübresi dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, proje kapsamında 21 bin dekar alanda üretim yapılması hedeflendiğini ve bu kapsamda Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde selden zarar gören ve tarımsal faaliyette bulunan, ürün çeşitlendirmesine ilgi gösteren ve çevresindeki üreticilere örnek teşkil edebilecek tarımsal üretim yapan 1757 üreticiye yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla da yüzde 100 hibe ile 477 ton gübre desteği sağlandığını belirtti.

Yılmaz, "Bölgede ürün çeşitliliğinin artırılması, münavebeli üretimin yaygınlaştırılması, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlanıyoruz. Üreten ve üretmek isteyen tüm çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

Konuşmanın ardından gübre ve tohumlar Havza Kaymakamı Samet Serin ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından üreticilere dağıtıldı.

Havza Belediye Başkanı İkiz ise Havza'da sel mağdurlarının zararlarının büyük ölçüde giderildiğini ifade ederek uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Serin, Başkan İkiz ve İl Müdürü Yılmaz'ın yanı sıra Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü Oral Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı Bekir Cengiz, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Bekir Parlak, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ile çiftçiler katıldı.