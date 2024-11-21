Samsun’da Sentetik Ecza Operasyonu

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 1032 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada 1032 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç. (23) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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