Samsun\'da Şiddetli Yağış Su Baskınına Neden Oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış Suluca Mahallesi'nde bir evde su baskınına neden oldu.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sonrası yamaçlardan gelen yağmur suları, Kadir Bayram'a ait eve ulaştı.

Kısa sürede evin içine dolan sular nedeniyle bazı odaları su bastı. Evde bulunan çeşitli eşyalar ıslanarak kullanılamaz hale gelirken, yapıda da maddi hasar oluştu.

Sağanağın etkisiyle özellikle eğimli bölgelerden gelen yüzey sularının mahallede bazı evlerin çevresi ile bahçelerde birikintiler oluşturduğu görüldü.

Yağışın ardından evde temizlik ve su tahliye çalışması yapıldı.