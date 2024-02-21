Samsun Bafra'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Samsun Bafra\'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silahları piyasaya sürdüğü belirlenen N.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi. Şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 36 mermi ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

21.02.2024 23:28  Güncelleme: 23:30
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Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silahları piyasaya sürdüğü belirlenen N.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi.

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 36 mermi ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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