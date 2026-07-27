Samsun'da Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu

Samsun\'da Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu
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Canik'te yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, kaçak tütün ve silah ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde silah ve kaçak tütün operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik koordineli bir çalışma yürüttü.

Uygulama kapsamında durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1760 paket gümrük kaçağı ısıtmalı tütün çubuğu ile 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer aramada ise 4 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 128 tabanca fişeği bulundu.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

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