Samsun\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Samsung Galaxy S23 Serisi Dokunmatik Ekran Sorunu

Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor.