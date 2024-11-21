Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan T.K. (50), A.K. (20) ve M.K'nin (50) işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.
Ekipler, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kentte 20 Kasım'da, Yenimahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflardan N.A.C. (21) silahla yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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