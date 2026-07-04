Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Samsun\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı
04.07.2026 13:46
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Canik'te husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde 200 Evler Mahallesi 318'inci Sokak'ta meydana geldi. E.S. (19), A.S. (25) ve E.S. (28) ile aralarında husumet bulunan H.Ö. (17), Y.E. (20) ve S.Ö. (21) sokakta karşılaştı. Tarafların yaşadığı tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Y.E. sırt ve karnından H.Ö. sağ bacağından, S.Ö. ise kalçasından pompalı tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.S., A.S. ve E.S.'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika

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