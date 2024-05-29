Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. G.G. idaresindeki otomobile yanına kullandığı motosikletle yaklaşan S.B. tarafından tabancayla ateş edildi. Yaralanan G.G, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.B'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

29.05.2024 15:03
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.G. idaresindeki 55 KK 549 plakalı otomobile, Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yanına kullandığı motosikletle yaklaşan S.B. tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan G.G, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan S.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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