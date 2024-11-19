Samsun\'da Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Güncel

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, ATM'den para çekerken silahlı saldırıda yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 4 gündür tedavisi devam eden Ali Gültekin (22), yaşamını yitirdi.

Vatan Caddesi Atakent Bulvarı kavşağında 15 Kasım'da ATM'den para çeken A.G. (22), yanına gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan K.D. (17), M.A. (17) ve S.K. (16) tutuklanmıştı.