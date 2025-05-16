Samsun\'da Silahlı Saldırı: İki Tutuklama

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda amcasının oğlunu öldüren ve 1 kişiyi yaralayan şüpheli ile babası tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Okan Doğan T'yi (24) öldüren ve Doğan A'yı (59) yaralayan şüpheli Mert T. (16) ile babası Halil İbrahim T'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, kuzenini, kız kardeşini kaçırıp evlendiği gerekçesiyle vurduğu öne sürüldü.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde dün Mert T, aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Okan Doğan T'yi tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etmişti. Polis ekipleri şüpheli ile babası Halil İbrahim T'yi gözaltına almıştı.