Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, iş yerinin karşısındaki çay ocağında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin, daha önce başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan bir kişinin ağabeyi olduğu belirlendi.

22.05.2024 21:41
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Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi 46. Sokak'ta iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah'a (42) S.T. (34) tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cerrah'ı kentteki özel hastaneye kaldırdı.

Cerrah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda ölen Asım Cerrah'ın, Canik Belediyesi önünde, 19 Ağustos 2020'de Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Samsun, Canik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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