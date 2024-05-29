Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde Selçuk Kurt'a silahlı saldırı düzenlendi. Kurt, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

29.05.2024 22:19
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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta, Selçuk Kurt'a (35), yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aracı tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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