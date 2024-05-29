Samsun\'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta, Selçuk Kurt'a (35), yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edildi.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aracı tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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