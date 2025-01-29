Samsun'da Silahlı Yaralamadan Tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 20 Ocak'ta İlkadım ilçesi Aziziye Caddesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle F.B'yi (26) silahla yaralayan E.S'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, adresini tespit ettikleri şüpheliyi operasyonla Hürriyet Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
E.S'nin çeşitli suçlardan 4, F.B'nin ise 5 suç kaydının olduğu belirlendi.
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