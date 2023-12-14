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Samsun'da Sokak Hayvanlarına Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika
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Samsun'da Sokak Hayvanlarına Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

Samsun'da bulunan Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetleri sunuyor. Son 4 yılda 23 bin 452 sokak hayvanı kısırlaştırılırken, 30 binden fazlası tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldı. Ayrıca merkezde yemek fabrikası da bulunuyor ve yaklaşık 990 bin kilogram artan yemek sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılıyor.

Samsun\'da Sokak Hayvanlarına Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
14.12.2023 - 10:31,
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DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 60 bin sokak hayvanının bulunduğu Samsun'da, Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hem tedavi ve kısırlaştırma yapıyor hem de sahiplendiriyor. Merkezin Şube Müdürü Savaş Kasap, son 4 yılda 23 bin 452 sokak hayvanının kısırlaştırıldığını, 30 binden fazlasının da tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sahipsiz kedi ve köpeklere ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 150 dönüm arazi üzerine kurulan ve birbirinden bağımsız 88 bölümden oluşan ünitelerde can dostların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için tüm şartların hazırlandığı merkezde sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından tedavisine, aşılarından sahiplendirilmesine kadar birçok konuda hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanlar için özel olarak tasarlanmış bir ortam sunulduğunu ifade ederek, "Böylesine donanımlı bir ortamda sokaklarda kalan can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Amacımız, sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak ve hayat standartlarını yükseltmek" diye konuştu.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap ise "2019-2023 tarihleri arası Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 23 bin 452 sokak hayvanımız kısırlaştırıldı. 30 binden fazlası tedavi edildi. 25 bin sokak hayvanına da kuduz aşısı, iç-dış parazit uygulaması yapıldı. Ayrıca bu süreçte 2 bin 873 sokak hayvanı da sahiplendirildi. Ayrıca bakım merkezimizde bulunan mama fabrikamızda ise yaklaşık 990 bin kilogram artan yemek işlenerek sokak hayvanlarımızın beslenmesinde kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Güçten Düşmüş Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayrıca yavrulayan köpekler ve yasaklı ırklar için de yaşam alanı oluşturuldu. Ayrıca Samsun'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerine göre yaklaşık 60 bin sokak hayvanı bulunuyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da Sokak Hayvanlarına Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi - Son Dakika
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