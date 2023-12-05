Samsun\'da Somalili üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Samsun'da Somali uyruklu üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Said Abdinnasır Jaman evinde ölü bulundu. Jaman'ın cansız bedeni, ölümün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi için morga kaldırıldı.

SOMALİ UYRUKLU GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, dün, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Said Abdinnasır Jama'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giden polis, Somali uyruklu Jama'nın salondaki koltukla cansız bedeni ile karşılaştı.

Said Abdinnasır Jaman

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Adli tabibin şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine, Jama'nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.