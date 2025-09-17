Samsun'da Sürünen Kişi Kameralara Yansıdı - Son Dakika
Samsun'da Sürünen Kişi Kameralara Yansıdı

17.09.2025 19:39
Canik'te bulvar yolunda sürünen bir kişi ve yanındaki köpek sosyal medyada ilgi çekti.

Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin sürünerek ilerlediği görüldü. Yanındaki sokak köpeği ise sürünen kişiyi yanında takip etti. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİSE HERHANGİ BİR İHBAR GİTMEDİ

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, bir süre bu şekilde sürünen kişinin daha sonra kalkıp, yürüyerek bölgeden uzaklaştığı ve polise konu ile ilgili ihbarda bulunulmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

19:46
19:41
19:23
19:03
18:49
17:45
