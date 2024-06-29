Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan bir zanlıyla ilgili çalışma yürüttü.

Havza ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 61 sikke ile tarihi eser niteliğinde obje ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. jandarmaya götürüldü.