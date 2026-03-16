Samsun'da Tarihi Yapılara 150 Milyon Yatırım
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Tarihi Yapılara 150 Milyon Yatırım

16.03.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da tarihi miras için son 3 yılda 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Samsun'un tarihi hafızasını oluşturan cami, türbe, çeşme, medrese ve tescilli yapılar için son 3 yılda 150 milyon 720 bin liralık yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi dokusunu oluşturan camilerden türbelere, çeşmelerden medreselere, tescilli sivil mimari örneklerinden anıtsal yapılara kadar birçok kültür varlığı, son 3 yılda yürütülen restorasyon, bakım-onarım, proje ve kamulaştırma çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB), 2023-2025 yıllarında kültürel mirasın korunmasına yönelik 22 projeye 150 milyon 720 bin lira kaynak aktarıldı.

Tarihi dokunun korunması ve tescilli yapıların gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen proje, restorasyon ve kamulaştırma çalışmaları kapsamında çok sayıda eserde uygulama gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, YİKOB, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda zemin etütleri, statik güçlendirmeler, çevre düzenlemeleri, bakım-onarım, restorasyon ve kamulaştırma uygulamalarına yer verildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Çarşamba Ömer Dede Türbesi ve Dalbahçe Camisi'nin, Bafra Belediyesi ile tescilli Eski Vergi Dairesi Müdürlüğü, Asarkale ve Taçlı Çeşme'nin, 19 Mayıs Belediyesi ile Çivisiz Cami'nin projeleri yürütüldü.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Seyyid Kutbiddin Mezarlığı çevre duvarı ile Terme Ahşap Camisi'nin, Bafra Belediyesi ile Büyükcami Mahallesi'ndeki tescilli taşınmazların, İlkadım Belediyesi ile Acem Tekkesi ve Türk İslam Sanatları Merkezi ile Ulugazi Mahallesi'ndeki tescilli taşınmazın, Alaçam Belediyesi ile çeşitli parsellerdeki tescilli taşınmazların çalışmaları sürüyor.

Vezirköprü Belediyesi ile Fazıl Ahmet Paşa Medresesi'nin basit onarım işi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası'nın basit onarım işi ise tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Gazipaşa Mahallesi ve İlkadım Hançerli, Kale mahallelerindeki tescilli taşınmazların restorasyon uygulamaları ile Bafra Belediyesi iş birliğinde Taçlı Çeşme'nin restorasyon, rekonstrüksiyon, taşıma ve çevre düzenleme çalışmaları da yürütülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Samsun, Miras, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 16:30:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.