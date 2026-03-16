Samsun\'da Tarihi Yapılara 150 Milyon Yatırım

Samsun'un tarihi hafızasını oluşturan cami, türbe, çeşme, medrese ve tescilli yapılar için son 3 yılda 150 milyon 720 bin liralık yatırım gerçekleştirildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi dokusunu oluşturan camilerden türbelere, çeşmelerden medreselere, tescilli sivil mimari örneklerinden anıtsal yapılara kadar birçok kültür varlığı, son 3 yılda yürütülen restorasyon, bakım-onarım, proje ve kamulaştırma çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB), 2023-2025 yıllarında kültürel mirasın korunmasına yönelik 22 projeye 150 milyon 720 bin lira kaynak aktarıldı.

Tarihi dokunun korunması ve tescilli yapıların gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen proje, restorasyon ve kamulaştırma çalışmaları kapsamında çok sayıda eserde uygulama gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, YİKOB, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda zemin etütleri, statik güçlendirmeler, çevre düzenlemeleri, bakım-onarım, restorasyon ve kamulaştırma uygulamalarına yer verildi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Çarşamba Ömer Dede Türbesi ve Dalbahçe Camisi'nin, Bafra Belediyesi ile tescilli Eski Vergi Dairesi Müdürlüğü, Asarkale ve Taçlı Çeşme'nin, 19 Mayıs Belediyesi ile Çivisiz Cami'nin projeleri yürütüldü.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile İlkadım Seyyid Kutbiddin Mezarlığı çevre duvarı ile Terme Ahşap Camisi'nin, Bafra Belediyesi ile Büyükcami Mahallesi'ndeki tescilli taşınmazların, İlkadım Belediyesi ile Acem Tekkesi ve Türk İslam Sanatları Merkezi ile Ulugazi Mahallesi'ndeki tescilli taşınmazın, Alaçam Belediyesi ile çeşitli parsellerdeki tescilli taşınmazların çalışmaları sürüyor.

Vezirköprü Belediyesi ile Fazıl Ahmet Paşa Medresesi'nin basit onarım işi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası'nın basit onarım işi ise tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Bafra Gazipaşa Mahallesi ve İlkadım Hançerli, Kale mahallelerindeki tescilli taşınmazların restorasyon uygulamaları ile Bafra Belediyesi iş birliğinde Taçlı Çeşme'nin restorasyon, rekonstrüksiyon, taşıma ve çevre düzenleme çalışmaları da yürütülüyor.