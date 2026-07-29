Samsun\'da Telefon Dolandırıcılığı: 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli Çorum'da gözaltına alındı.

Atakum'da yaşayan bir kişi, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle eve gelen zanlıya yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parasını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit ettikleri şüpheli M.C'yi (25) Çorum'da yakaladı.

Mağdura ait 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.