Samsun\'da Telefon Dolandırıcılığı: 1 Tutuklama

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Samsun'un Havza ilçesinde telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kamlık Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki A.Ö'yü telefonla arayan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 kişi, A.Ö'ye oğlunun tutuklandığını, soruşturma kapsamında evde bulunan altın ve paralara el koymaları gerektiğini söyledi.

Eve gelen zanlılar, A.Ö'den 300 bin lira değerindeki altını teslim alarak ayrıldı.

Bir müddet sonra dolandırıldığını anlayan A.Ö, yakınlarıyla Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Konuya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, teknik takip sonucu şüphelilerin Samsun merkezde bir adreste olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.