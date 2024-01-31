Samsun\'da Telefon Gasbı Olayında Şüpheliler Yakalandı

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde E.B.?yi (37) dövüp, telefonunu gasbeden 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin telefondaki uygulama ile PTS kayıtlarından yakalandığı belirtildi.

Olay, önceki akşam İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polat Bulvarı'nda meydana geldi. E.B. (37) ve G.K. (27) ile Y.B. (28) ve S.E.O. (24) bulvardaki boş araziye otomobilleriyle gelerek buluştu. G.K., arkadaşları Y.B. ve S.E.O. ile sohbet ettiği sırada E.B.?nin acelesi olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı. Y.B. ve S.E.O., E.B.?yi dövüp telefonunu gasbetti. Otomobiliyle kaçan E.B., polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, telefondaki uygulamadan ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, S.E.O. ve Y.B.?yi yakalayarak, gözaltına aldı. (DHA)