Samsun'da TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti

Samsun\'da TIR\'a arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan Emre Çelik hayatını kaybetti, sürücü kuzeni Ünal Çelik ise ağır yaralandı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralandı, yanındaki kuzeni Emre Çelik hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

22.07.2024 12:55
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SAMSUN'un Terme ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki Emre Çelik (28) hayatını kaybetti, sürücü kuzeni Ünal Çelik (28) ağır yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ünal Çelik'in kullandığı 28 ABV 452 plakalı kamyonet, akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra sağ şeritte ilerleyen Şeref Savran'ın kullandığı 64 BE 983 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Ünal Çelik ağır yaralandı, yanındaki kuzeni Emre Çelik hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuzenleri sıkıştığı yerden çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ünal Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Emre Çelik'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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