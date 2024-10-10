Samsun\'da TIR\'a Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Mehmet Uman (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun – Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Mehmet Uman'ın kullandığı 07 AZG 141 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılan Uman'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,