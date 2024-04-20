Samsun\'da Tırın Dorsesine Çarpan Araçta Kaza: Koca ve Karı Hayatını Kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan hafif ticari araçtaki karı koca hayatını kaybetti.
Mustafa Yıldız idaresindeki 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, Ordu-Samsun kara yolu Dikbıyık mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen S.E. yönetimindeki 31 AOP 52 plakalı tırın çektiği 31 ACD 36 plakalı dorseye arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan eşi Özgül Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yıldız çiftinin itfaiye tarafından araçtan çıkartılan cesetleri, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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