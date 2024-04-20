Samsun\'da Tırın Dorsesine Çarpan Araçta Kaza: Koca ve Karı Hayatını Kaybetti

Muğla Ortaca'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Sonucu Evde Hasar Meydana Geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir evin çatısı zarar gördü. Yapılan incelemede evde kısmen zarar meydana gelirken, belediye ekiplerince vinçle müdahale edilerek yıkılan çatı kaldırıldı. Bodrum ilçesinde de gece boyunca aralıklarla etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki bazı rögarlarda taşma meydana geldi. Bazı mahallelerde de elektrikler kesildi, Cevat Şakir Caddesi'nde de trafik lambasında hasar meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklara belediye ekiplerince müdahale edildiği öğrenildi.