Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 2 çocuk yaralandı.
İbrahim İlker G. idaresindeki 55 BED 24 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde Murat T. idaresindeki 99-ZD-244 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan N.S.G. (6) ve D.B.G. (13) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'da Tırla Çarpışma: 2 Çocuk Yaralı
