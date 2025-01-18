Samsun\'da Toprak Kayması Yolu Kapattı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kırsal mahalle yolu, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçede gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Asmapınar Mahallesi Evlekli Sokak yolunda toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.
Yakakent Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı,
Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, toprak kayması oluşan yolda incelemede bulunarak, mahalle halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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