Samsun\'da toprak kaymasına önlem: AVM girişleri kapatıldı

SAMSUN'un Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği toprak kaymasının ardından bölgedeki AVM'nin bağlantı noktaları, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Ekipler, mevcut giriş-çıkışların trafik mevzuatına uygun olmadığını ve can güvenliğini riske attığını belirtti.

Samsun-Ordu kara yolunda 2021 yılından bu yana hizmet veren Lovelet AVM'nin bulunduğu bölgede, 27 Nisan 2025'te toprak kayması meydana geldi. AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde, aracını temizleyen Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (7) ve Ayla (5) göçük altında kalarak yaşamını yitirdi, anne Çiğdem Kaya (32) yaralı kurtuldu. Olaya ilişkin yargı süreci devam ederken, bölgedeki riskli alanlara yönelik önlemler de alınmaya başlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin dere yatağında yürüttüğü ıslah çalışmalarının ardından bugün Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de bölgeye geldi. Ekipler, mevcut giriş-çıkışların trafik mevzuatına uygun olmadığını ve can güvenliğini riske attığını belirterek, AVM'nin bağlantı noktalarını bariyerlerle trafiğe kapattı.

'YAYA TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR'

Konu ile ilgili açıklama yapan AVM Genel Müdürü Mustafa Süzen, "AVM inşaatının başladığı yıl, 2011 yılı. 2011 yılında AVM'ye kara yolundan geçiş alabilmek için bir geçiş izin belgesi alınmış. Geçiş iznimiz var diye biliyoruz. Ama bugün yapılan incelemelerde; AVM'nin kara yollarından geçiş noktasının mevcuttaki yerinden 20 metre daha ileride olduğundan bahisle bu alanı kapattılar. Ama bu alanı kapatırken bize herhangi bir kurumdan, Karayolları da dahil olmak üzere 'Geçişiniz uygun değil, bunu uygun hale getirin' diye bir tebligat yapılmadan, direkt bu sabah 08.30-09.00 saatlerinde gelip AVM'nin önü oto bloklarla kapatıldı. Biz de inşaat mühendislerimizle yaptığımız görüşmelerde; AVM'nin girişinin Karayolları geçişinin hemen şu anda kapatılan bölgeden 20 metre ileriden olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla şimdi iş makineleri gelip, 20 metre ileriden açacaklar. Bize bununla ilgili bir tebligat yapılmış olsaydı, bizim için 3 günlük bir işti. 3 gün bize müsaade edip, burada yüzlerce mağazanın, binlerce çalışanın mağdur olması engellenmiş olurdu. Yapılan işlem hukukidir ama ahlaki midir; onu tartışmak gerekir. Etik midir onu da tartışmak gerekir. Biz burada alışveriş merkezinde bizden istenen ne varsa, kamu kurumlarından zaten aylardır çalışmalarımızı yapıyoruz. AVM'nin faaliyetlerinin durdurulması ile ilgili bir söz konusu bir durum yok. Ama araç trafiğine kapanmış vaziyette, yaya trafiği devam ediyor. Bugün muhtemelen gün sonuna kadar bu problemi çözmüş olacağımızı düşünüyorum" dedi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da AVM'nin araç girişinin 20 metre ileride olması gerektiği, mevcut haliyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için yasal mevzuata uygun olmayan girişin kapatıldığı belirtildi.