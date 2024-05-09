Samsun\'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vezirköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Zeki Cevher Ortaokulu öğrencileriyle Trafik Haftası dolayısıyla bir araya geldi.

Burada öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgi verilerek yaya geçidinin önemine dikkat çekildi.

Trafikte önceliğin yayalar olduğuna dair pankart açılan etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, yaya geçidinin önemine dikkati çekmek için öğrencilerle okulun önündeki yaya geçidini kırmızıya boyadı.