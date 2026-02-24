Samsun'un Terme ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Yar'ın (43) kullandığı 55 NY 220 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu kara yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde S.T. (61) idaresindeki 61 AAE 384 plakalı beton blok yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan ve yaralanan M.K. (40) ise sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?