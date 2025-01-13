Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Özlem U. (32) yönetimindeki 55 GM 832 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Yaş Sebze Meyve ve Toptancı Hali mevkisinde karşı şeride geçerek Muhammet Sait Ş. (32) idaresindeki 34 EHD 808 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari araç daha sonra yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada, sürücü Özlem U. ile aynı araçtaki Kader Deniz Ö. (27) ve Göktuğ Muhammed Ö. (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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