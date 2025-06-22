Samsun\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde, İ.B. (19) idaresindeki 55 AHH 612 plakalı kamyonet ile S.K. (32) yönetimindeki 55 SN 657 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan M.K. (30) ve kamyonetteki Z.B. (45) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.