Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen A.D. (71) idaresindeki pikap ile İ.A. (30) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki S.A. (60), N.Y. (71) ve M.D. (72) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
