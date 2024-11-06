Samsun\'da Trafik Kazası: Mehmet Kuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Kuru, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ünye ilçesindeki Köprübaşı Camisi'nin imam hatibi Kuru için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kuru'nun cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından Kuşçulu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Mehmet Kuru idaresindeki 52 ADS 275 plakalı cip, dün Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisinde bariyere çarpmıştı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti.