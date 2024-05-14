Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun\'un Bafra ilçesinde trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. İlhan Kerem Keskin yönetimindeki motosiklet, trafik ışıklarında Nurullah Yürük'ün kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet, trafik levhasına ve diğer araçlara çarparak durabildi. Yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14.05.2024 21:07
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

İlhan Kerem Keskin (21) yönetimindeki 55 ALH 610 plakalı motosiklet, Samsun- Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında Nurullah Yürük'ün (45) kullandığı 55 FL 870 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, önce trafik levhasına, ardından karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ile hafif ticari araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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