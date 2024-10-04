Samsun\'da Tüfekle Saldırı: 5 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 5 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından taraflardan biri araçla uzaklaşırken tüfekle ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ş, M.D.Ş, P.Ş, S.K. ve M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.Ş'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.