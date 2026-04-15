Samsun'da Turizm Dernekleri Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Turizm Dernekleri Buluşması

Samsun\'da Turizm Dernekleri Buluşması
15.04.2026 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen etkinlikte, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuşuldu.

Samsun'da Turizm Haftası kutlamaları kapsamında "Turizm Dernekleri Platformu Buluşması" düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda, turizm dernekleri ile sektör paydaşlarının katıldığı etkinlikte kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Turizm ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derya Ulusoy Güler, programda yaptığı konuşmada, "Odak Samsun" mottosu ve turizm master planı çerçevesinde kentin turizm potansiyelini daha görünür kılmak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortak vizyon etrafında birleşmek amacıyla, turizm derneklerini tek bir platform çatısı altında topladıklarını söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş da etkinlikle Samsun için bir miladın başladığını vurguladı.

Samsun'da sağlık, spor, konaklama, gastronomi, acente ve konaklama işletmecileri, Turizm Gazetesi gibi paydaşların Turizm Dernekleri Platformu çatısı altında, aynı hedefte buluştuğuna dikkati çeken Toktaş, "Parça parça güçlü olmak yetmez. Birlikte güçlü olmazsak sürdürülebilir başarı mümkün değildir. Turizm artık tek başına bir sektör değil. Turizm, ekonomi, şehir markası, istihdam ve kalkınmanın merkezidir. " dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında yeni bir programın ilan edildiğini, bölgedeki turizm işletmelerinin 2,5-7,5 milyon lira aralığındaki yeşil geçiş ya da yeşil ekonomi yatırımlarına Vakıfbank aracılığıyla finansman desteği sağlandığını anlattı.

Programa çevrim içi başvuruların 8 Mayıs'ta tamamlanacağını belirten Dicle, yatırım düşünenleri OKA ile irtibata geçmeye davet etti.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş da Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada 4'üncü sırada olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim burada bir hedefimiz, hayalimiz var. Turizm amacıyla her yıl dünyada 1,5 milyar insan bir yerden bir yere seyahat ediyor ve konaklıyor. Ülkemizde bu rakam 65 milyona ulaşmış. Ülkemiz turist sayısında dünyada 4'üncü sırada, turizm gelirinde 7'nci sırada. Bizler bu ülkemizin yakalamış olduğu ivmeye Samsun'a güçlü bir destek vermek istiyoruz."

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, turizm dernekleri başkanları, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Gastronomi, Ekonomi, Turizm, Samsun, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Turizm Dernekleri Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 22:47:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Turizm Dernekleri Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.