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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Yakakent ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 19 bin 900 doldurulmuş makaron, bandrolsüz tütün, gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ve elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca, Yakakent ilçesinde bir araçta 10 bin doldurulmuş makaron bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
09.01.2024 - 09:25,  Güncelleme: 09:34
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Samsun'un Yakakent ve İlkadım ilçelerinde gerçekleştirilen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, İlkadım ilçesinde S.C'ye ait iş yeri ve ikamette gerçekleştirdikleri aramada 19 bin 900 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), bir miktar bandrolsüz tütün, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirdi.

Yakakent ilçesinde de A.S'nin (35) aracında yapılan aramada 50 kartonda 10 bin doldurulmuş makaron bulundu.

Ekipler, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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