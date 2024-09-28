Samsun'da ÜYTE Merkezi 300 Aileyi Sevindirdi - Son Dakika
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Samsun'da ÜYTE Merkezi 300 Aileyi Sevindirdi

Samsun\'da ÜYTE Merkezi 300 Aileyi Sevindirdi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren ÜYTE Merkezi, 5 ayda 300 ailenin yüzünü güldürdü.

28.09.2024 15:12
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SAMSUN'da nisan ayından itibaren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezi 5 ayda yaklaşık 300 ailenin yüzünü güldürdü.

Nisan ayından itibaren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete giren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ne 5 ayda 3 bine yakın kişi tedavi olmak için başvurdu. Çocuk sahibi olmak isteyen yaklaşık 300 ailenin de yüzü güldü. 834 metrekare alan üzerine kurulu olan ÜYTE Merkezinde 3 yataklı, bünyesinde Embriyoloji ve Androloji Laboruvarları, 2 ameliyathane, 2 poliklinik odası, klinik destek ve bekleme alanları ile hizmet veriyor.

300 HASTANIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK

Merkezin nisan ayında kurulduğunu belirten Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezi Klinik Sorumlu Hekimi Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Şükran Esra Kaykı, "Nisan ayından beri 3 bine yaklaşan poliklinik sayımız var. Yaklaşık 300 hastaya da aşılama ve tüp bebek işlemi uyguladık. Çok şükürler olsun ki onlar da birlikte bizim de çok yüzümüz güldü" dedi.

AŞILAMAYLA GEBE KALAN HASTALARIMIZ YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRÜYOR

Aşılamayla gebe kalan hastaların yüzlerini güldürdüklerini ifade eden Dr. Kaykı, "Kliniğimize başvuran hastaları değerlendirdikten sonra çifte göre aşılama veya tüp bebek tedavisi yapabileceğimize karar veriyoruz. Eğer kondisyonu uygunsa daha kolay ve maliyeti daha az bir tedavi olduğu için aşılama tedavisi yapmaya tercih ediyoruz. Aşılamayla gebe kalan hastalarımız var. En az 2 aşılama yaptıktan sonra belirli şartlara da uygun bir hastaysa onları tüp bebek tedavisine alıyoruz. Tüp bebek tedavimiz de 10-12 gün kadar süren bir tedavidir. Yumurtalarımız büyüdükten sonra yumurtaları topluyoruz. Yumurtaları topladıktan sonra embriyolog arkadaşlarımızla son kaliteyle döşenilmiş laboratuvarımızda döllenme işlemini yaptıktan sonra ortalama 4-5 gün sonra anne karnına yerleştiriyoruz" diye konuştu. Tedavilerin çok uygun bir ücretle yapıldığını belirten Dr. Kaykı, "Bizim hastalardan en çok aldığımız soru 'bu işlemler ücretsiz mi' oluyor. Hastaların tıbbi kondisyonunun oluşturduğu bazı şartlar var. Onlara uyan her hastaya ücretsiz değil, katılım payı alma şartıyla çok cüzi bir ücretle tüp bebek tedavisini burada uygulayabiliyoruz. Belirli şartları, belirli tıbbi kondisyonu sağlamayan hastalarımıza da ücretli olarak tedavi verebiliyoruz" İfadelerini kullandı.

BEBEK İSTİYORUM

Çocuk sahibi olmak için ÜYTE'ye başvurduğunu belirten 28 yaşındaki İrem Gül ve 28 yaşındaki eşi Ahmet Gül, 4 yıllık evli olduklarını ve ilk çocuklarını kucaklarını almak istediklerini söyledi. İrem Gül, "1 yıldır tedavi görüyorum. Bebek istiyoruz. Burada süreç hızlı ilerliyor. Daha önce de gelmiştik ama bu kadar hızlı ilerlemiyordu" derken, eşi Ahmet Gül ise, "Biz çok memnunuz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber-Kamera Gökhan İÇKİLLİ Samsun

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da ÜYTE Merkezi 300 Aileyi Sevindirdi - Son Dakika

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