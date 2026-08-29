Samsun'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda bir ikametin çatı katında 66 bin 110 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, çatı katında 66 bin 110 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi M.B. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.