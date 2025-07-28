Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüpheli M.A'nın (40) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı, kenevir bitkilerine el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?