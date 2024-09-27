Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 22,76 gram eroin, 451 sentetik ecza hapı, 81,86 gram sentetik uyuşturucu, 14,59 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 80 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 aranan hükümlünün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
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