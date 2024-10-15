Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 786 sentetik ecza, 852 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 36 tabanca fişeği ile 23 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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