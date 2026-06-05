Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kilo Skunk Ele Geçirildi

SAMSUN'un Atakum ve Alaçam ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo skunk ele geçirildi, 1'i jandarma personeli olan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ev ile Alaçam ilçesi Karlı Mahallesi'nde uyuşturucu yapımında kullanılan depoya operasyon düzenledi. Aramalarda; 16 kilo 404 gram skunk, 60 uyuşturucu paketleme için vakum poşeti, 11 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi ve 26 sentetik hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 1'i jandarma personeli olan 5 şüpheli gözaltına alındı.