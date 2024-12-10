Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.T'nin (39) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 48 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ile 140 mermi ele geçirdi.
Olayla ilgili K.T. gözaltına alındı.
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