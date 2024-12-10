Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram esrar ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekiplerin V.S'nin (42) evine düzenledikleri operasyonda yapılan aramada 175 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?