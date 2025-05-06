Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 200 gram sentetik uyuşturucu, bin boş kapsül, 95 sentetik ecza hapı,1 ruhsatsız tüfek, 2 tüfek kartuşu, uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K. (25), M.Ş. (18) ve S.Ş. (27) emniyete götürüldü.