Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 598 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
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