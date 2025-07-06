Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.S'nin (25) üzerinde 1232 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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